شرطة خانيونس تُنهي عددًا من الخلافات المالية

غزة-الراي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة عددًا من الخلافات المالية، قُدِّرت بقيمة "21" ألف شيكل، إثر معاملات بين المواطنين.

وأشار الرائد محمد البريم رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة شرق خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت الرائد البريم إلى أن قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية جمع أطراف الخلاف واستمع لأقوالهم وتم طرح العديد من الحلول للوصول لحل نهائي للخلافات.

وأوضح رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة شرق خانيونس أنه تم دفع المبالغ المستحقة لأصحابها والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.