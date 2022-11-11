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"هنية" يبارك تأهل منتخب فلسطين إلى نهائي البطولة الدولية لكرة السلة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:54

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غزة-الراي 
بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تأهل منتخب فلسطين إلى المباراة النهائية في البطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة التي تستضيفها الهند، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، عقب الفوز اليوم الخميس على المنتخب الليبي، وهو الفوز الثاني بعد الفوز على بنغلاديش.


وقدم هنية التحية للاعبي المنتخب وتمنى لهم تحقيق الإنجاز والفوز بلقب البطولة.


وجاء تأهل الفريق الفلسطيني الذي يضم جميع لاعبيه ومدربيه من محافظات غزة، عقب الفوز الكبير على المنتخب الليبي بنتيجة(40/56).


وينتظر المنتخب الوطني، الفائز من لقاء سوريا والهند، لمقابلته في المباراة النهائية التي ستقام غداً الجمعة.
 

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