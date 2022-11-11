حماس في ذكرى اغتيال عرفات: نجدد الدعوة لرص الصفوف ومحاسبة قتلته

غزة- الرأي:

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، إلى رص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكشف ومحاسبة المتورّطين في اغتيال الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وقالت حماس في بيان بالذكرى الثامنة عشرة لجريمة اغتيال عرفات: "نترحّم على روحه الطاهرة، وكل شهداء شعبنا الذين ارتقوا بفعل الإجرام الإسرائيلي".

واستذكرت الحركة بكل تقدير مواقفه في مسيرة شعبنا المتواصلة، نحو انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، استحضرت جريمة الحصار والاغتيال التي تعرّض لها، والتي ما زال الاحتلال يمارسها حتى يومنا هذا ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ العام 2007.

وأكدت حماس أن هذه الجرائم تؤكّد ضرورة تعزيز الوحدة والتوافق على استراتيجية نضالية موحّدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته ومشاريعه العدوانية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وجددت التأكيد على أنَّ ملف اغتيال عرفات قضية وطنية مفتوحة، مشددة على ضرورة كشف جميع خيوطها أمام جماهير شعبنا، وفضح كلّ المتورّطين والمشاركين فيها ومحاسبتهم، فجرائم الاحتلال وأذنابه لن تسقط بالتقادم.

وشدت حماس على أيادي المناضلين من كل الفصائل الذين يسيرون على درب القادة الشهداء؛ ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، وأبو علي مصطفى.

ودعت إلى المحافظة على أمانة الشهداء في الاستمرار على درب المقاومة حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير.