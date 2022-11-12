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في إطار دعمها للتميز والإبداع

التعليم في الشمال يُكرّم المعلمين الفائزين بجائزة "أجمل صورة صحفية"

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:43

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غزة-الرأي 
كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ثلاثة من منسقي الإعلام بمدارسها، فازوا بجائزة "أجمل صورة صحفية" ترصد افتتاح العام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع التميز والإبداع في الميدان التربوي في المدارس، حيث تم منح الفائزين مكافآت مالية وشهادات الشكر والتقدير.


وشارك في مراسم التكريم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير الدائرة الادارية أ. أحمد أبو هربيد، ورئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. إسماعيل البياري، ورئيس شعبة العلاقات العامة أ. توفيق السيد سليم، ومشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد.


وقدّم أ. صالحة، أجمل التهاني والتبريكات للفائزين، ناقلاً تحيات وتهاني وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، للفائزين بهذه الجائزة وهم: المعلم أحمد محمود المقيد، من مدرسة الرافعي الأساسية "أ" للبنين، والمعلمة رانية محمد فلفل، من مدرسة زيد بن حارثة الأساسية المشتركة، والمعلمة نسرين عمر الجمل، من مدرسة حليمة السعدية الأساسية المشتركة.


وفي نهاية اللقاء التكريمي الذي جرى في مكتب مدير التعليم، تم تكريم الفائزين بشهادات الشكر والتقدير، كما سلم أ. صالحة الفائزين كتاب التكريم من وكيل الوزارة لفوزهم بأجمل صورة في افتتاح العام الدراسي الجديد 2022/2023.
 

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