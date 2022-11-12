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خلال اتصاله بالبعثة في الهند

"الدعليس" يبارك إنجاز فرسان الإرادة في البطولة الدولية لكرة السلة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:46

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غزة-الرأي 
بارك عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي الإنجاز الكبير لأبطال فلسطين بعد تتويجهم بلقب البطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة التي أقيمت في الهند برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وعبر الدعليس في اتصال هاتفي مع رئاسة البعثة عن تقديره وتهانيه للاعبين والجهاز الفني والطاقم الإداري والمدربين ولكل من د. أحمد موسى وهاني مطر، وأكد أن الأبطال صنعوا الإنجاز رغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم، وقال:" لم تكن الإعاقة حائلا دون إرادة أبطال فلسطين فقد كانوا على قدر المسؤولية يحملون رسالة الوطن وعاقدون العزم على التتويج، رغم الحصار والعدوان".


وأشار الدعليس إلى أن التوجيهات صدرت لاستقبال وتكريم الأبطال فور عودتهم يوم الأحد القادم تقديرا لإنجازهم المشرف.


كما عبرت إدارة البعثة عن شكرها لرئيس متابعة العمل الحكومي والتقدير لدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومساعد الأمين العام عبد السلام هنية لما يبذله من جهود لدعم رياضة ذوي الإعاقة ومنح التسهيلات وإتاحة المرافق للتدريب.
 

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