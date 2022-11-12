جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 12.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي .
"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات
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12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:14
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 12.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي .
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