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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:14

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 12.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي .
 

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