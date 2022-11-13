أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية:

09:19النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2392) الأحد 13/11/2022

09:07الفوج الأول من معتمري غزة يغادر غدًا عبر معبر رفح

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