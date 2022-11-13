وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:15
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية:
"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات
09:07الفوج الأول من معتمري غزة يغادر غدًا عبر معبر رفح
09:19النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2392) الأحد 13/11/2022
08:18الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
09:11بطولة انكلترا: أرسنال يتعمق في الصدارة بثنائية
09:17عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
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