مدرسة مسقط الأساسية بشرق غزة تنفذ فعالية إفطار صحي جماعي

غزة-الراي

نفذت مدرسة مسقط الأساسية للبنات "التفاح-غزة" بمديرية التربية والتعليم شرق غزة فعالية إفطار صحي جماعي لجميع طالبات المدرسة.



وحضر الفعالية أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، ود. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي، ود. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. فايز السرحي رئيس قسم التغذية والمقاصف، وأ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة, وأ. مروان عبد الدايم رئيس شعبة التثقيف الصحي، وأ. نادية صبرة مشرفة الصحة، ود. ربا أبو كميل مديرة المدرسة، وعدد من أولياء الأمور.



بدوره، أكد نور الدين أن التغذية الصحية الجيدة ضرورية للجميع؛ فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بوظائفه ومزاولة الأنشطة اليومية ، موضحاً أن توعية الطالبات بأهمية الغذاء الصحي نابع من صلب العملية التعليمية، مشيداً بدور مدرسة مسقط في تنظيم الفعاليات النوعية.



من جانبه ، بين السرحي أن الوزارة تشجع مثل هذه الفعاليات لما لها من أهمية كبيرة على الطالبات، مشيداً بجهود مديرية الشرق ومدارسها في تنفيذ الفعاليات النوعية.

بدورها أوضحت أبو كميل أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة المدرسة في تثقيف الطالبات وحضهن على اتِّباع الأنظمة الصحية السليمة.

