تعليم الشمال تطلق مبادرة " معاً نحو صحة أفضل "

غزة-الراي

أطلقت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بمدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية "ب" للبنات، مبادرة صحية بعنوان "معاً نحو صحة أفضل"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي في المقاصف المدرسية.



جاء ذلك بحضور مدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب أ. أشرف حرز الله، ورئيس قسم الأنشطة أ. محمد كلوب، ورئيس شعبة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ورئيس مجلس أولياء الأمور الأعلى أ. مصباح عبد ربه، ومشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد، ورئيس شعبة الكشافة أ. علاء فرحات، مسؤول النشاط الثقافي أ. عبير السلطان، ومن قسم الرقابة أ. سهير أبو عيدة، ومن الشرطة الفلسطينية المقدم د. مؤمن الشندغلي، بالإضافة إلى ثلة من وجهاء وأعيان المجتمع المحلي، ومجلس أولياء الأمور.



بدوره، رحبت مديرة المدرسة أ. غادة أبو حية بالحضور كافة، مشيرة إلى أن مبادرة "معاً نحو صحة أفضل" تعتبر من المبادرات الرائدة التي تنفذها المدرسة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الغذاء السليم الذي يساهم في بناء الأجسام والعقول على حد سواء.



ولفت مديرة المدرسة إلى أن مدرسة نسيبة بنت كعب اعتمدت الأنظمة التغذية الصحية في مقصفها، من خلال توفير الخضروات والفواكه والألبان والأجبان والمعجنات التي تحمل قيماً غذائية عالية تساهم في تعزيز صحة الطلبة وتساهم في تحسين مستويات إدراكهم، ما ينعكس على مستوياتهم التحصيلية.



وثمّنت أ. أبو حية دور صاحبة المبادرة، منسقة الصحة المدرسية المعلمة رنا فرج الله، لما تقوم به من جهد كبير في سبيل غرس قيم الغذاء السليم في نفوس الطالبات، عبر سلسلة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية، لحثّهن على تناول الأطعمة الصحية وتجنّب المأكولات المصنّعة والتي غالبا ما تكون عديمة أو قليلة الفائدة، عدا عن كونها غير صحيّة.



من ناحيته، أكد أ. حرز الله أن هذه المبادرة، تعتبر من المبادرات النوعية والمهمة التي تنفذها المدرسة، لما لها من أثر كبير في تغيير السلوك التغذوي لدى الطالبات، والاهتمام بالغذاء الصحي والسليم الذي يساعد على بناء الأجسام والعقول، وصولاً إلى جيل قوي يتمتع بقدر عالٍ من الصحة البدنية والعقلية.



وفي ختام مراسم إطلاق مبادرة "معاً نحو صحة أفضل" تجولت الشخصيات المشاركة في جنبات المقصف المدرسي للاطلاع على محتوى الغذاء الذي يقدمه للطالبات، ومن ثمة تكريم القائمين على المبادرة بشهادات الشكر والتقدير.

