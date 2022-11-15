اختتام بطولة "مذبحة خان يونس 1956" لكرة القدم

اختتمت امس بطولة "مذبحة خان يونس 1956" لكرة القدم، والتي نظمتها لجنة إحياء وتوثيق ذكرى مذبحة خان يونس 1956م بالتعاون مع بلديات محافظات خان يونس، حيث جمعت المباراة النهائية فريق بلدية بني سهيلا وفريق بلدية عبسان الجديدة، وانتهت بفوز فريق بلدية بني سهيلا بهدفين مقابل هدف واحد لصالح بلدية عبسان الجديدة.

وحضر المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية بني سهيلا رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان، ورئيس بلدية خزاعة م. عمر أبو ريدة، ورئيس بلدية عبسان الجديدة أ. ياسر أبو عنزة، وعضو لجنة إحياء وتوثيق ذكرى المذبحة د. صلاح الناقة، والقائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية خان يونس أ. أيمن القدرة، ومسؤول الأنشطة والمراكز الشبابية د. مروان المصري، حيث تم تكريم الفريق الفائز بالبطولة بالكأس وتوزيع المداليات.

وياتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات إحياء الذكرى الـ66 لمذبحة خان يونس 56.