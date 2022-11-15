تفتيش رفح يواصل جولاته الأسبوعية المكثفة على المنشآت

غزة-الراي

واصل قسم التفتيش وحماية العمل، في مديرية عمل رفح، جولاته الأسبوعية المكثفة على المنشآت العاملة في المحافظة.



وشملت جولات التفتيش خلال الأسبوع الماضي تنفيذ (31) زيارة تفتيشية شاملة أولية، بهدف التأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ (4) زيارات متابعة للتحقق من مدى التزام المنشآت بشروط وظروف العمل.



كما تم تنفيذ (3) زيارات لإبداء الرأي الفني لاستيفاء شروط الصحة والسلامة المهنية بناء على مخاطبات من البلديات، وتجويد (4) لبيانات العاملين بالمنشآت الكبرى، والرد على (6) شكاوى محولة من دائرة التأمين الصحي الخاصة بتصنيف أصحاب المنشآت.



واستقبل قسم التفتيش وحماية العمل عدد (1) مراجعة خاصة بإصابات العمل، كما استكمل البيانات المطلوبة ضمن الحملة على معاصر الزيتون، ونفذ (4) زيارات لتعديل الحالة العملية لأصحاب العمل والعاملين.

