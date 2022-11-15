التنمية الاجتماعية و الدفاع المدني تبحثان سبل التنسيق والتعاون

غزة-الراي

عقدت لجنة الطواريء في مديرية غزة للتنمية الاجتماعية لقاءا مشتركا مع الإدارة العامة للدفاع المدني تناولت فيه بعض القضايا الهامة في تعزيز التعاون المشترك في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع كافة الأحداث الطارئة في المنخفضات الجوية والعدوان الإسرائيلي والبيوت المعرضة للإزالة.



من جانبه رحب أ.وائل الخور مدير مديرية غزة ورئيس لجنة الطواريء في محافظة غزة بالوفدالزائر , مثمنا الدور الإيجابي و المهم الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في معالجة الكوارث الذي يتعرض لها المواطنين أثناء المنخفضات الجوية والعدوان والكوارث الطبيعية.



وأكد علي ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين وتقسيم العمل وتكثيف الاتصالات لتحديد الاحتياجات اللازمة للاسر التي تتعرض للاضرار لتقديم المساعدة لها واغاثتها بطريقة منظمة وتسهيل الإجراءات علي المواطنين للتخفيف عنهم وتقديم الخدمات اللازمة وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين..



بدوره ،أعرب العقيد رائد الدهشان عن سعادته بهذا اللقاء وثمن دور التنمية في تقديم المساعدات العاجلة للأسر المنكوبة وأكد علي ضرورة التعاون المشترك لتسهيل العمل ضمن فريق موحد للوصول إلي كافة المناطق المعرضة للخطر وبحاجة للتدخل من كافة الجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمات للمواطنين أثناء الطواريء .



في ذات السياق أكد الخور علي أهمية الشركاء من اللجان المحلية والبلديات والتنمية والدفاع المدني والأهالي في تحمل كامل المسؤولية في حالات الطواريء من خلال تقسيم المناطق إلي وحدات جغرافية كل فريق يعمل حسب منطقته مع تشكيل لجان مشتركة لتغطية المناطق المعرضة للكوارث.



وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان علي ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بصفة دائمة لتعزيز التعاون مع إشراك كافة الجهات المختصة من اللجان المحلية والبلديات لوضع خطة مسبقة للتعامل مع كافة الأحداث الطارئة وتجنب الأضرار والاطمئنان علي سلامة المواطنين أثناء المنخفضات الجوية والعدوان الإسرائيلي والكوارث الطبيعية بكافة أشكالها..

