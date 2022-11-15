مديرية عمل رفح تنظم زيارة لجمعية رعاية أسر المعاقين

غزة-الراي

نظمت مديرية عمل محافظة رفح، زيارة لجمعية رعاية أسر المعاقين في المحافظة.



وضم الوفد مدير المديرية م. وائل عيسى، ورئيس قسم خدمات التشغيل أ. فؤاد غنام، ورئيس قسم التعاون أ. عبد السلام أبو شاب، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية أ. هبة عدوان.



بدورها، رحّبت عدوان بوفد المديرية، مشيدة بالجهود التي تبذلها طواقم المديرية في خدمة العمال والخريجين.



من جهته أثنى عيسى على الجهود المبذولة من قبل الجمعية في خدمة المعاقين وذويهم، واستعرض نشاطات المديرية المختلفة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة، والتي تسعى من خلالها لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.



وهدفت الزيارة الاطلاع على النشاطات والفعاليات المقامة داخل الجمعية، حيث تم التوافق على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية التي تخص قطاع الخريجين، وزيادة سبل التعاون المشترك بما يخدم الصالح العام.

