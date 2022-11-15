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بلدية بني سهيلا تختتم بطولة "شهـ.ـداء مجزرة 1956" بفوز فريقها

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:43

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غزة-الراي
اختتمت بلدية بني سهيلا مساء أمس الأربعاء بطولة " شهـ.ـداء مجزرة 1956" لكرة القدم بمباراة نهائية بين فريق بلدية بني سهيلا وفريق بلدية عبسان الجديدة والتي أجريت على ملعب بلدية بني سهيلا الخماسي، حيث انتهت المباراة بفوز فريق بلدية بني سهيلا على فريق بلدية عبسان الجديدة بنتيجة 1/2، بحضور عدد من رؤساء بلديات محافظة خانيونس ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وموظفي البلديات وحشد جماهيري كبير.


وفي كلماتهم الافتتاحية استذكر المهندس حمدان رضوان والدكتور علاء الدين البطة شهـ.ـداء مجزرة 1956 بحق أبناء محافظة خان يونس، مؤكدين على تمسك أبناء شعبنا بحقوقهم وفضح جرائم المحتل في كل المحافل والمناسبات.


وتم في ختام المبارة تكريم فريق بلدية بني سهيلا بكأس البطولة وسط أجواء من الفرح والسعادة بين المشجعين.
 

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