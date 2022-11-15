"المواصلات" و"المرور" تطلقان حملة الفحص الشتوي للمركبات

غزة- الرأي

أطلقت وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، اليوم الأحد، حملة الفحص الشتوي للمركبات التي ستستمر لمدة 4 شهور.

وقالت الوزارة خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، إن الحملة تتضمن الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة، للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق وسلامتها استعداد لفصل الشتاء، بالإضافة لفحص الأجزاء الأساسية في المركبة للتأكد من صلاحيتها، وإشعار السائق بضرورة صيانة الخلل إن وجد، من أجل سيرها على الطريق بأمان.

وبينت الوزارة أن المركبة الصالحة يتم منحها ملصق مجاني يوضع على الزجاج بأن هذه المركبة فحصت، وصالحة للسير على الطريق، أما إذا كانت المركبة يوجد بها خلل يتم الطلب من صاحب المركبة العمل على صيانة وإصلاح تلك الأعطال ويتم تحويلها لمراكز فحص دينموميتر في محافظات قطاع غزة للتأكد من القيام بالإصلاحات المطلوبة.

وأهابت الوزارة وشرطة المرور، بجميع أصحاب المركبات بضرورة التوجه لمراكز فحص الدينموميتر لفحص مركباتهم والاستعداد لفصل الشتاء ويجب أن تكون المركبة جاهزة فنياً لاستقبال هذا الفصل من حيث عوامل الأمن والسلامة المتمثلة في:

1. سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق، وبالتالي منع التزحلق نتيجة الأمطار.

2. فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها.

3. فحص البطارية والتأكد من صلاحيتها وقوتها واستبدالها إذا كانت ضعيفة والتأكد من أقطاب البطارية ونظافتها.

4. التأكد من صلاحية ماسحات الزجاج ونظام رش الماء واستبدال التالف منها.

5. التأكد من أن جميع المصابيح الأمامية والخلفية صالحة واستبدال المعطل منها وكذلك نظافة زجاج المصابيح.