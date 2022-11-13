الصحة: اللجنة التنفيذية للصيدلة تبحث تطوير الخدمات الصيدلانية

غزة-الراي

بحث د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات تطوير وتجويد الخدمات الصيدلانية داخل المستشفيات، وذلك خلال لقائه اليوم بأعضاء اللجنة التنفيذية للصيدلة، بحضور د. أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات ود.مدير دائرة التخطيط د. رولا أبو ضلفة، ومدير دائرة التخصصات د خالد زمو.

ويأتي تشكيل اللجنة لضمان تكامل الخدمات المقدمة بالمستشفيات مع دائرة الرعاية الصيدلانية بالإدارة العامة للصيدلة برئاسة د. علاء حلس والعمل على توحيد البروتوكولات والسياسات الدوائية، وتذليل المعيقات الخاصة بتطوير الخدمة الصيدلانية بالمستشفيات، والتحديث المستمر لمعدلات الادوية والمستهلكات.

وتم خلال اللقاء، طرح العديد من المحاور الهامة لتحسين جودة الخدمة وترشيد استهلاك الأدوية وتم الاتفاق على تحديد محورين للاجتماع القادم يتمثل فى محور استحداث الخدمات الجديدة و انعاكسها على معدلات استهلاك الادوية والمستهلكات ومحور المراجعة السريرية لبروتوكول المضادات الحيوية قبل العمليات.

وتم التوافق على عقد الاجتماع الثاني في نهاية نوفمبر لاستعراض التقارير ورفع التوصيات بالخصوص.