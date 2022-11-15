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مستشفى الأوروبي يكرم الوفد الطبي الألماني المتخصص بجراحة عظام الأطفال

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:55

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غزة-الراي

كرّم د.يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي الوفد الطبي الألماني المتخصص بجراحة عظام الأطفال والذي وصل لقطاع غزة بالتنسيق مع مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين PCRF.

وأشاد د.العقاد بجهود الوفد الطبي الألماني الى جانب الطاقم المحلى اللذان أجريا على مدار أسبوع كامل عدة عمليات معقدة ساهمت في إنهاء معاناة العشرات من الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية.

وكان الوفد الألماني برئاسة جراح عظام الأطفال الألماني د. مارك سنكلير برفقة فريقه الطبي، قد مكث فى المستشفى على مدار أسبوع  عاين خلاله ما يقارب من 80 حالة، وأجرى نحو 30 عملية لحالات تعاني من تشوهات خلقية وإصابات، والتي كانت معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية بالمستشفى، وتعتبر زيارة الوفد من الزيارات الدورية المنتظمة بمعدل زيارتين كل عام.

وتواصل وزارة الصحة استقطاب الوفود الطبية لمشاركة الطواقم المحلية اجراء العمليات الجراحية والتخفيف عن كاهل المرضى في التنقل الى العلاج بالخارج.

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