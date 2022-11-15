مستشفى الرنتيسى النصر تقدم خدماتها لنحو 3 ألاف مراجع أكتوبر الماضي

غزة-الرأي

أفاد رئيس قسم العيادات الخارجية بمستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها العلاجية والصحية اللازمة لنحو (3) ألاف مريض ومراجع خلال أكتوبر الماضي.

وبين د. الرباعي أن العيادات الخارجية تستقبل ما يقارب (100) حالة يوميا من الأطفال للمتابعة الدورية للمرضى المنومين بعد خروجهم من المستشفى بالإضافة للحالات المحولة من مستشفيات الأطفال في قطاع غزة، مضيفا ” أن العيادات تعمل على مدار الأسبوع “.

وأشار د.الرباعي الى أن العيادات الخارجية أصبحت مزودة بنظام حوسبة إلكترونية جديد يسهل على المراجعين في الحجوزات والتقارير وخدمات الأشعة ومتابعة التحاليل المخبرية والذي ساهم في توفير الوقت والجهد معا.

وثمن د. الرباعي الجهود المبذولة للطواقم العاملة والتي تساهم في تخفيف الآلام عن المرضى وتسطر أروع الأمثلة في البذل والعطاء ولا تتوانى لحظة عن تقديم أفضل الخدمات الطبية والإدارية، مناشدا جمهور المرضى وذويهم ببذل الجهد للتعاون والانضباط داخل العيادات.