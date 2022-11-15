الوفد الطبي الفرنسي يختتم زيارته بإجراء (12) عملية جراحية

غزة-الراي

اختتم الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية برئاسة د. كرستوف أوبرلاين، زيارته للمجمع بعد إجراء (12) ومعاينة (42) حالة مرضية.

وقدم د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بالمجمع، شكره وتقديره العميق للوفد الفرنسي ممثلا بالدكتور كرستوف أوبرلاين، لجهوده الكبيرة في التخفيف عن المرضى ألامهم ومعاناتهم.

من جهته عبر د. أوبرلاين عن انبهاره بالمستوى العلمي والمهني الذي يتمتع به أطباء جراحة اليد والأعصاب الطرفية، ودقة التشخيص والمتابعات العلاجية المطلوبة للمرضى.