وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عملية سلفيت تؤكد فشل الاحتلال في منع تمدد المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية غداً صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد المنفذ.. مقتل 3 مستوطنين بعملية طعن ودهس قرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حملة ضد مدرسة كندية اعتبرت شعار "الحرية لفلسطين" تحريضياً وكالة الرأي الفلسطينية اليوم الذكرى الـ34 لإعلان الاستقلال وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تداهم منزل أسير من قلقيلية وتأخذ قياساته وكالة الرأي الفلسطينية "أمريكا" تفتح تحقيقاً جنائياً باغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة وكالة الرأي الفلسطينية حملة اعتقالات خلال مداهمات في الضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

الوفد الطبي الفرنسي يختتم زيارته بإجراء (12) عملية جراحية

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:12

1111
1111

غزة-الراي 

اختتم الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية برئاسة د. كرستوف أوبرلاين، زيارته للمجمع بعد إجراء (12) ومعاينة (42) حالة مرضية.

وقدم د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بالمجمع، شكره وتقديره العميق للوفد الفرنسي ممثلا بالدكتور كرستوف أوبرلاين، لجهوده الكبيرة في التخفيف عن المرضى ألامهم ومعاناتهم.

من جهته عبر د. أوبرلاين عن انبهاره بالمستوى العلمي والمهني الذي يتمتع به أطباء جراحة اليد والأعصاب الطرفية، ودقة التشخيص والمتابعات العلاجية المطلوبة للمرضى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟