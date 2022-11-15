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لجنة الخطة الاستراتيجية تعقد لقاءً مع رؤساء المحاكم

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:26

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غزة-الرأي 

عقدت لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الأمين العام المستشار أشرف نصر الله لقاءً مع رؤساء المحاكم لمناقشة مسودة الخطة التي عكفت اللجنة على إعدادها خلال الشهرين الماضيين.


وتم عقد عدة اجتماعات أولية عملت خلالها على إعادة صياغة الرؤية ووضع الأهداف الاستراتيجية والفرعية، وذلك بعد استعراض واقع المجلس الأعلى للقضاء بشكل مستفيض من خلال عقد زيارات لمجمعات المحاكم والاجتماع بمفاصل العمل بها بالإضافة إلى العمل على إجراء تحليل شامل يغطي جوانب متعددة ومنها البنية التحتية والكادر البشري والهيكل التنظيمي وحالة المأسسة المتوفرة وغيرها، ما شكل قاعدة بيانات تساهم في وضع الأهداف الاستراتيجية والفرعية.


وإشارة حول ذلك اطلعت اللجنة على الخطط الاستراتيجية في الدول الأكثر تقدمًا والدول المماثلة من حيث البيئة والواقع المؤثر في عمل السلطة القضائية.
إضافة لذلك استحضار العمل على انسجام أهداف السلطة القضائية مع أهداف الحكومة، والإطار الاستراتيجي للحكومة.


وبدوره أكد الأمين العام أن التخطيط الاستراتيجي يعتبر من أهم أنواع التخطيط الذي يعمل على تحديد وتحليل الفرص المتاحة والفرص البديلة وعوامل القوة لدى السلطة القضائية.


وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء عازم خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى النهوض بالسلطة القضائية نهضةً شاملة في كافة المجالات، مشيرًا إلى صعيد تطوير خدمات التقاضي وغير ذلك من الخدمات، وتعزيز استقلال القضاء بالتعاون مع الشركاء.


يذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار صدر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة المستشار ضياء الدين المدهون، رقم (209/2022) مشكلةً من المستشار أشرف نصر الله رئيسًا للجنة، والأعضاء القاضي محمد مراد، والقاضي ياسر نصار والمهندس ماهر الرفاتي والأستاذ وسام شحادة والأستاذ محمد كحيل، وبمشاركة الأستاذة مرام زقوت.

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