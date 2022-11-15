"المالية": أنفقنا 136 مليون شيقل خلال أكتوبر

غزة - الرأي

كشفت وزارة المالية في غزة، عن إنجازات إداراتها المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إنها أنفقت خلال شهر أكتوبر المنصرم ما يقرب من 136 مليون شيكل، على الرواتب وملحقاتها والمصاريف التشغيلية للوزارات، إضافة إلى دفعات للموردين.

وأضافت أنها أصدرت أوامر مالية ومصاريف تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يقرب من 6 ملايين شيكل، وقدمت مساعدة لبلديات قطاع غزة بمليون شيكل، لافتةً إلى أنها اشترت لصالح وزارة الصحة مستلزمات طبية وأدوية للمستشفيات بأكثر من نصف مليون شيكل.

وأوضحت الوزارة أن إداراتها عقدت اجتماعات مع المجلس التشريعي، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بنقابة الأطباء، مشيرة إلى أن لجنة إعداد مقترح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة انعقدت خلال شهر أكتوبر لوضع اقتراحات الوزارة بتعديل القانون.

وذكرت الوزارة أن إداراتها أنجزت مئات المعاملات خلال الشهر الماضي، منها إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية، وتنفيذ 11 جولة مسائية لمتابعة نقاط تعبئة الغاز العشوائية، حيث تم ضبط عدة نقاط عشوائية، إضافة لضبط مصنعين وقود صناعي بالتعاون مع شرطة المباحث.

وأضافت الوزارة أن الإدارة العامة للبترول قامت بعمل زيارات ميدانية لكافة محطات الوقود للتأكد من التزامها بالتسعيرة الجديدة، والعمل على تصويب أوضاع بعض المحطات ومخازن الوقود من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الدفاع المدني.

وأنجزت إدارات الوزارة عدد 4 تقارير إيرادات لوزارة الداخلية على البرنامج المالي القياسي، وأصدرت عشرات الإفادات للجهات المختصة فيما يتعلق برواتب العسكريين.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للتقاعد أتمت معاملات الموظفين العسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم سواء بالتقاعد أو الاستقالة.

وأنجزت الإدارة العامة للرواتب أنجزت العديد من المعاملات لموظفي الكادر المدني، منها السداد الآلي للكهرباء، والخصم لصالح البلديات من مستحقات الموظفين، وتنفيذ قرارات تعيين وفق جدول التشكيلات المعتمد، وتحويل حساب البنك لتلقي الرواتب عبره، وتنفيذ عقود ديوان الموظفين الجديدة، إضافة إلى تنفيذ معاملات الخصم للغير الصادرة عن المحاكم.

ولفتت الوزارة إلى أن الإدارة العامة لضريبة الدخل أنجزت عدداً من الخدمات للمواطنين، أبرزها 968 معاملة استقطاع شهري، وعشرات خلوات طرف، ومئات النماذج الضريبية المتنوعة.

وقامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوزارة بتحديث برنامج رواتب الموظفين العسكريين، واستكملت تطوير المرحلة الثانية من برنامج الجمارك والمكوس الجديد، إضافة لعمل تحديثات متنوعة على النظام المالي العام.

ونشرت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة 65 خبرا وتقريرا صحفياً خلال شهر أكتوبر الماضي، وقامت بتنفيذ 17 تغطية إعلامية ميدانية، وحوالي 1000 معاملة خدمات، وإصدار إفادات للمراجعين حسب الطلب، واستقبلت 122 شكوى واستفسارا وساهمت في حلها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وأكدت الوزارة أن نقص الكادر البشري ومحدودية الموارد والأدوات والإمكانيات اللوجستية صعوبات تواجه الوزارة وتعيقها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مشددة على حرصها بمواصلة مهامها واختصاصاتها لتوفير احتياجات المؤسسات الحكومية والجمهور.