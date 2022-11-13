الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من النيابة العامة

غزة- الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف صباح اليوم، وفداً من النيابة العامة، ضم كلاً من المستشار صلاح الدريوي رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة وإبراهيم كلش وهشام الجدبة وعلاء الحلو ومحمد جندية.

وثمن رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون، ودورها الفاعل في ردع الجريمة والأخذ على يد المخالفين.

وأكد على جهوزية الإعلام الحكومي لتسخير كل امكاناته ووسائله الإعلامية في خدمة النيابة العامة، لإبراز عملها والإسهام في تبصير الرأي العام بالقوانين ونشر ثقافة العدالة الجنائية.

بدوره؛ أشاد المستشار صلاح الدريوي رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة بدور المكتب الإعلامي الحكومي الفاعل في إبراز النشاط الحكومي المبذول، مشيراً إلى التعاون الحثيث من دوائر الإعلام الحكومي في خدمة رسالة العدالة التي تسعي النيابة العامة لإيصالها للمواطن الفلسطيني.

ودعا الدريوي إلى العمل الجاد وتضافر الجهود لتطوير الخطاب الإعلامي بشكل عام والجنائي على وجه الخصوص، مما يعزز مهنية الرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور وجودتها في إيصال الرسالة المطلوبة وإبراز الجهود المبذولة.

وأكد على ضرورة وجود علاقة تكاملية بين النيابة العامة والإعلام الحكومي والمؤسسات ذات العلاقة لتعزيز الدور المنوط بهما في خدمة المجتمع الفلسطيني، وإلى ضرورة تحري الموضوعية في الخطاب الإعلامي الجنائي، مشدداً على أهمية توحيد المفاهيم فيما يخص ذلك؛ لما له من أثار إيجابية في الحد من انتشار الجرائم.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الجوهرية والهامة، سيما أهمية استمرار التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ومتابعة القضايا الخاصة بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ تحقيقاً للصالح العام، واستمرارية العمل على شتى الصُعد؛ بغية تطوير الأداء الإجرائي والخطاب الإعلامي على حدٍ سواء، وتقديم أفضل الخدمات العدلية والقانونية والإعلامية لجمهور المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والإعلام الحكومي من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم رسالة العدالة والواقع الإعلامي بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد النيابة العامة درعاً تقديراً للمكتب الإعلامي الحكومي.