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المحـــــاكم تناقش سير العمل مع رؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:19

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غزة-الراي 

عقدت الإدارة العامة لشؤون المحاكم اجتماعًا لمتابعة سير الأعمال برئاسة مدير عام المحاكم المهندس ماهر الرفاتي وبحضور رؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ ومدير الأرشيف.


وناقش المجتمعون اعتماد وكلات المحامين على البرنامج المحوسب وإضافة المحامين الجدد للخدمات الالكترونية، ليتمكنوا من متابعة تفاصيل قضاياهم من قرارات وإجراءات.


بدوره، أكد مدير عام المحاكم المهندس ماهر الرفاتي بأنه تم إصدار تعميم على كتبة الضبط بإظهار خاصية الوقت تلقائيًا على محاضر الجلسات وكتابة أطراف الدعوى في قرارات الأحكام المستأنفة، منوهًا إلى التعميم الصادر عن رئيس المجلس الأعلى بتقصير أمد التقاضي.


وأشار إلى ضرورة الإيعاز بسرعة تأمين الملفات وإرسالها للمحكمة ذات العلاقة، والتأكيد على الأرشفة الالكترونية للملفات القضائية والإسراع بإنجاز الملفات الجاهزة للإتلاف.

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