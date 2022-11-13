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الزراعة تنظم ندوة ارشادية لمربي الأغنام للوقاية من الأمراض

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:05

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غزة-الرأي 
نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة رفح، بالتعاون مع دائرة الإنتاج الحيواني بالإدارة العامة للارشاد ندوة ارشادية لمربي الأغنام حول "كيفية الوقاية من الأمراض وطرق التغذية السليمة'،وذلك في مقر جمعية مربيات الأغنام في منطقة"الشوكة"بحضور أكثر من 50 مربي.


تأتي هذه الندوة ضمن سلسة من الندوات المعدة ببرنامج الخطة الإرشادية،حيث تهدف الزراعة من وراء ذلك لإضافة بعض المعلومات الفنية والتي تخدم المربين لكيفية الوقاية من الأمراض وطرق التغذية السليمة من خلال الخلطات والتي تقلل من التكاليف.


وخلال الندوة تم تقديم عدة نصائح و إرشادات عامة لمربي الاغنام و اهمية الاستعدادات لفصل الشتاء لمواجهة التيارات الهوائية الباردة، وموجات الصقيع و تسرب مياه الأمطار داخل المزارع.
 

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