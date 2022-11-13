وكالة الرأي الفلسطينية تكليف نتنياهو رسميًا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية فوز الداخلية والرياضة والعمل في افتتاح بطولة الوزارات وكالة الرأي الفلسطينية مكتب الشكاوى بمعبر "كرم أبو سالم" ينهي خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "محافظة غزة" تفرج عن 140 غارمًا بعد سداد مديوناتهم وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافين بقيمة 18 ألف شيكل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنظم جولة أثرية لكاهن الرعية بالعائلة المقدسة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يناقش إجراءات استئناف الأحكام الجزائية وكالة الرأي الفلسطينية إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة ينظم دورة منتوجات البلح وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم ندوة ارشادية لمربي الأغنام للوقاية من الأمراض
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:07

111
111

غزة-الراي
اختتمت مديرية التربية والتعليم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين، بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية، أ. ممدوح مشرفي التربية الرياضية، أ. ديب الشاعر مسؤول النشاط الرياضي، وجرت المباراة النهائية على ملعب خان يونس البلدي " المعشب".


بدورها،  هنأت أبو موسى الفريق الفائز بهذه البطولة، مثنيةً على جهود القائمين عليها وإنجاح فعالياتها، هذه الجهود التي تكللت بهذه المباراة؛ حيث أظهر فيها الفريقان الندية والإداء الرائع والروح التنافسية العالية، كما أشادت بجهود قسمي الإشراف والأنشطة في متابعة الألعاب الرياضية وغيرها.


من جهته ، أوضح الشاعر أن نتائج البطولة جاءت على النحو التالي؛ فازت مدرسة المتنبي الثانوية الجديدة بنين بالمركز الأول، بينما فازت مدرسة رأس الناقورة الثانوية بنين بالمركز الثاني، وهنأ الشاعر المدرستين على هذا الفوز الكبير، مثمنًا جهود معلمي التربية البدنية فيهما.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟