تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين

غزة-الراي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين، بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية، أ. ممدوح مشرفي التربية الرياضية، أ. ديب الشاعر مسؤول النشاط الرياضي، وجرت المباراة النهائية على ملعب خان يونس البلدي " المعشب".



بدورها، هنأت أبو موسى الفريق الفائز بهذه البطولة، مثنيةً على جهود القائمين عليها وإنجاح فعالياتها، هذه الجهود التي تكللت بهذه المباراة؛ حيث أظهر فيها الفريقان الندية والإداء الرائع والروح التنافسية العالية، كما أشادت بجهود قسمي الإشراف والأنشطة في متابعة الألعاب الرياضية وغيرها.



من جهته ، أوضح الشاعر أن نتائج البطولة جاءت على النحو التالي؛ فازت مدرسة المتنبي الثانوية الجديدة بنين بالمركز الأول، بينما فازت مدرسة رأس الناقورة الثانوية بنين بالمركز الثاني، وهنأ الشاعر المدرستين على هذا الفوز الكبير، مثمنًا جهود معلمي التربية البدنية فيهما.

