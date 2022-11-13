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إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة ينظم دورة منتوجات البلح

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:12

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غزة-الراي 
اختتم مركز اسعاد الطفولة التابع لــبلدية غزة " دورة منتوجات البلح " التي نظمها المركز بمشاركة 15 إمراة وبإشراف المهندسة هدى أبو ندى من وزارة الزراعة.


وشارك في حفل الاختتام؛ أعضاء المجلس البلدي، بدر صبرة، و م. هاشم سكيك، وفداء المدهون، ومديرة المركز فريال حلس،ومشرفة الدورة، والنساء المشاركات في الدورة.
وتهدف الدورة لرفع قدرات المشاركات وتمكينهن من اكتساب مهارات وفنون في مجال استخدام البلح في صناعات غذائية مختلفة.


وتم خلال الدورة تصنيع نحو 11 نوعاً من أصناف البلح وعرضها في الحفل الختامي.


يذكر أن مركز إسعاد الطفولة ينظم أنشطة مختلفة تتركز حول اهتمامات الطفل والمرأة بهدف تنمية قدراتهم وإكسابهم مهارات مختلفة.
 

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