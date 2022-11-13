السياحة تنظم جولة أثرية لكاهن الرعية بالعائلة المقدسة

غزة-الراي

نظمت وزارة السياحة أمس جولة تاريخية أثرية على عدة معالم لكاهن رعية العائلة المقدسة الأب/ جبرائيلي رومانيلي، ورافق الجولة التلفزيون الرسمي للفاتيكان.

وشملت الجولة التعريفية بموقع البريج الأثري بأرضياته الفسيفسائية وشواهده العمرانية وآليات حمايته لتبقي شواهده تعاند الزمن،كما وشملت الجولة دير القديس هيلاريون بحماماته الأثرية ومجمعه الكنسي الممتدة على 14 دونم.



وبين مدير العلاقات العامة أ.طارق العف خلال اصطحابه للوفد الديني تعزيز الشراكة مع الطوائف المسيحية في مجال حفظ التراث الحضاري الإنساني للشعب الفلسطيني المسيحي والإسلامي ، وتعزيز وسائل التوعية المستدامة بالقيم الحضارية الفلسطينية، والشراكة لتجذر المواطن بأرضه وهويته والعمل على إقامة أنشطة مجتمعية تراثية في البلدة القديمة بغزة.



وأكد الأب جبرائيلي على الإشادة بدور وزارة الآثار في الحفاظ علي الموروث التاريخي الفلسطيني، و تعزيز الشراكة الإيجابية وتوحيد الجهود تجاه حفظ المقدسات المسيحية والإسلامية وإسناد الرواية التاريخية الفلسطينية، والإسهام بإسناد مشاريع التنقيب الاثري خاصة للموقع البريج المكتشف حديثاً.



وشرح المرشد الأثري/ محمد عبد الجواد أن تل أم عامر يروي قصة وتاريخ حضارة فلسطين وتأسيس النواة الأولي للرهبنة في فلسطين، مبينا ان الأحداث التاريخية ونتائج التنقيب الأثري تظهر التسامح الديني حيث وجدت اثار إسلامية تتعانق مع المسيحية داخل معالم الموقع .

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