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"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافين بقيمة 18 ألف شيكل بغزة

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:22

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غزة-الراي 

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة خلافين ماليين بين عدد من المواطنين، بقيمة 18 ألف شيكل.

وأوضحت الشرطة المجتمعية بغزة أن قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الرمال أنهى خلافاً مالياً محولاً من النيابة العامة قيمته 14 ألف شيكل.

وبينت أن قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الشاطئ أنهى خلافاً مالياً حول تجارة أجهزة كهربائية قيمته 4200 شيكل.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أنه تم إنهاء الخلافات المالية بعد الالتقاء مع أطراف الخلافات، والوصول إلى حلول مناسبة لهم، وتحويل ملفات جميع الشكاوى للجهات المختصة بهدف إنهائها بشكل قانوني وكتابة التعهدات اللازمة.

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