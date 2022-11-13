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العمل والعدل تختتمان دورة خاصة بالحقوق العمالية

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:29

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غزة-الرأي 
اختتمت وزارتي العدل والعمل ، دورة تدريبية بالمعهد العالي للقضاء الفلسطيني، حول منازعات الحقوق العمالية لموظفي علاقات العمل بوزارة العمل ، بحضور  وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، ووكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، والمشاركون في الدورة التدريبية المحتفى بهم.


ووزع م. الغصين، والمستشار الحتة الشهادات على المشاركين، آملين أن تساهم في الارتقاء بمستوى أداء الموظفين في تسوية النزاعات العمالية.


واتفقت الوزارتين على زيادة التنسيق بينهما لرفع كفاءة الموظفين من خلال عقد المزيد من الدورات التخصصية في المعهد العالي للقضاء.


الجدير ذكره، أن الدورة التدريبية استمرت ٣ أيام بواقع ٩ساعات تدريبية، وتناولت مستجدات القضايا العمالية والسوابق القضائية، ضمن رؤية وزارة العمل لرفع كفاءة موظفيها في المجال القانوني لتسوية النزاعات العمالية.
 

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