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مغادرة الفوج الأول من معتمري غزة عبر معبر رفح

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:25

غزة - الرأي

غادر، فجر اليوم الإثنين، الفوج الأول من معتمري قطاع غزة للديار الحجازية عبر معبر رفح البري لأداء مناسك العمرة.

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا المعتمرين في معبر رفح البريّ، واطمأنّ على أحوالهم، وطالبهم بإخلاص النيّة لله تعالى، والتوكل عليه، والتحلّي بالصبر، والالتزام بإرشادات الإداريين والوعّاظ المرافقين لهم؛ ليتمكّنوا من أداء المناسك على أكمل وجه.

وأشار إلى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين عبر معبر رفح البريّ، وصولًا إلى المعبر من الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم وفق الاتفاق مع الشركة المصريّة الناقلة للمعتمرين (جيوباص)، من خلال حافلات حديثة وجاهزة إلى مطار القاهرة، على أن تنطلق الطائرة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل، بينما تتطلق الثانية في الساعة 1:25 قبل الفجر.

وأوضح الأغا، أنه سيتم تنفيذ رحلة كل أسبوعين، سيغادر خلالها 612 معتمرًا، بواقع 13 رحلة، حتى تاريخ 3 أبريل، أي منتصف شهر رمضان المبارك.

وقال: "نريد من معتمرينا أن يكونوا سفراءَ خيرٍ لفلسطين والقدس والأقصى، ورسلًا لها في نقل معاناة أهلهم وآمالهم وطموحاتهم، وإظهار الصورة الحسنة الجميلة لأهل فلسطين، وأن لا ينسوا أبناء شعبهم والقدس والأسرى من الدعاء".

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