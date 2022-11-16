وكيل السياحة يتفقد المعالم الأثرية في البلدة القديمة بغزة

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة مشاريع الصيانة والترميم في البلدة القديمة بمدينة غزة، بهدف استمرارية الحفاظ على المعالم التاريخية لتبقي شاهداً على حضارة فلسطين للأجيال المتعاقبة

وشملت الجولة التفقدية التي أجراها الوكيل مع المدراء العامون مشروع تأهيل مدخل وساحة قصر الباشا المملوكي واسوق القيسارية وحمام السمرة ومطعم أبوزهيرالتراثي واطلع خلالها على مراحل الإنجاز حسب المواصفات الدولية للحفاظ الأثري بما يعكس عناية الوزارة بالمعالم لحفظ الموروث الثقافي والتاريخي الفلسطيني والشواهد العمرانية الأثرية المتجذرة.

وقد التقى الوكيل خلال جولته مطران كنيسة بيرفيريوس اليكسوس " سفير اليونان ورئيس أساقفة غزة وطبريا" مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة مع إدارة الكنائس والأديرة في مجال التوعية المستدامة بالإرث الإنساني الفلسطيني الحضاري على أرض فلسطين.

كما تفقد المرحلة الثانية من مشروع صيانة وترميم سوق القيسارية التاريخي وجهود الشركاء من الكلية الجامعية المشرفة على انجاز خطة الحفاظ المعماري حسب الشروط والمواصفات كما اطلع الوكيل علي الإنجاز الكبير لترميم وصيانة حمام السمرة التاريخي مشيداً بإدارة الحمام الأثري والتي أسهمت بدفع كافة التكاليف للصيانة بنجاح بما يحقق ضمان تأدية الحمام لدوره التاريخي في النظافة والاستجمام .

واختتم الوكيل جولته بزيارة مطعم أبو زهير التراثي مشدداً على أهمية تحفيز الاستثمار الداخلي والنهوض بالسياحة الداخلية داخل أروقة البلدة القديمة.