وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تعلن تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها الـ 35 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يفتتح مبادرة "وجباتنا الصحية في مقاصفنا المدرسية" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: ارتفاع ملحوظ بأعداد الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2394) الأربعاء 16 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الأعلى منذ 2005 .. 29 قتيلًا إسرائيليًا منذ بداية 2022 وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022: انطلاق العد التنازلي للنسخة الاكثر جدلية! وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و4 إصابات إثر 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 9 فرق عربية تترقب قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا
أخبار » الأخبار الحكومية

لتفقد مشاريع الصيانة والترميم

وكيل السياحة يتفقد المعالم الأثرية في البلدة القديمة بغزة

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:44

وكيل السياحة يتفقد المعالم الأثرية في البلدة القديمة بغزة
وكيل السياحة يتفقد المعالم الأثرية في البلدة القديمة بغزة

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة مشاريع الصيانة والترميم في البلدة القديمة بمدينة غزة، بهدف استمرارية الحفاظ على المعالم التاريخية لتبقي شاهداً على حضارة فلسطين للأجيال المتعاقبة  

وشملت الجولة التفقدية التي أجراها الوكيل مع المدراء العامون مشروع تأهيل مدخل وساحة قصر الباشا المملوكي واسوق القيسارية وحمام السمرة ومطعم أبوزهيرالتراثي واطلع خلالها على مراحل الإنجاز حسب المواصفات الدولية للحفاظ الأثري بما يعكس عناية الوزارة بالمعالم لحفظ الموروث الثقافي والتاريخي الفلسطيني والشواهد العمرانية الأثرية المتجذرة.

وقد التقى الوكيل خلال جولته مطران كنيسة بيرفيريوس اليكسوس " سفير اليونان ورئيس أساقفة غزة وطبريا" مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة مع إدارة الكنائس والأديرة في مجال التوعية المستدامة بالإرث الإنساني الفلسطيني الحضاري على أرض فلسطين.

كما تفقد المرحلة الثانية من مشروع صيانة وترميم سوق القيسارية التاريخي وجهود الشركاء من الكلية الجامعية المشرفة على انجاز خطة الحفاظ المعماري حسب الشروط والمواصفات كما اطلع الوكيل علي الإنجاز الكبير لترميم وصيانة حمام السمرة التاريخي مشيداً بإدارة الحمام الأثري والتي أسهمت بدفع كافة التكاليف للصيانة بنجاح بما يحقق ضمان تأدية الحمام لدوره التاريخي في النظافة والاستجمام .

واختتم الوكيل جولته بزيارة مطعم أبو زهير التراثي مشدداً على أهمية تحفيز الاستثمار الداخلي والنهوض بالسياحة الداخلية داخل أروقة البلدة القديمة.

4cc69c59-b28f-4c58-9c7a-76f261987edf وكيل السياحة يتفقد المعالم الأثرية في البلدة القديمة بغزة eb512165-e13e-4393-9a64-6d8e239de446 78415f56-48e0-4108-bbeb-98d013596b6b 716744a9-b0d1-4a0c-8651-2161a11be4ed 41ab3a31-3205-42a3-ab4a-a37833d42ba5 1fd63fb6-da72-4ec8-b873-19f620e82815 31466c89-af13-409c-954a-33babd526344 186d2b42-d12c-45b8-ab9f-54403f2374c9
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟