بلدية خان يونس تختتم بطولة "شهداء مذبحة خان يونس لتنس الطاولة"

خان يونس- الرأي

اختتام بطولة "شهداء مذبحة خان يونس لتنس الطاولة"، والتي نظمتها البلدية بالتعاون مع لجنة إحياء وتوثيق ذكرى مذبحة خان يونس عام 1956م، ومديرية التربية والتعليم-خان يونس.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات إحياء الذكرى الـ66 للمذبحة، حيثُ فازت مدرسة عكا الثانوية للبنات بالمركز الأول في البطولة.

وحضر المباراة الختامية التي أقيمت بمدرسة طبريا، مسؤول الأنشطة والمراكز الخارجية في البلدية د. مروان المصري، ورئيس شعبة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم أ. أيمن عاشور، ومديرة مدرسة طبريا الثانوية للبنات أ. أسماء مقداد، ومديرة مدرسة طبريا الأساسية للبنات د. إيناس أبو شقرة، حيث تم تكريم الفريق الفائز بالبطولة بالكأس وتوزيع المداليات والهدايا على المشاركات.*