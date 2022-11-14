الاقتصاد تعقد لقاءً مع أصحاب شركات التخليص والشحن

غزة - الرأي

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، لقاءً مع أصحاب شركات التخليص والشحن الجمركي العاملة على نقل السلع والبضائع عبر المعابر التجارية.

وحضر اللقاء مدير عام التجارة والمعابر أ. رامي أبو الريش، والمستشار القانوني للوزارة أ. يعقوب الغندور، أ. أحمد الشاعر مدير دائرة مراقبة المعابر والموانئ بوزارة الداخلية.

وقال أبو الريش إنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع شركات الشحن والتخليص وتقديم بعض التسهيلات من الوزارة.

وأشار أبو الريش الي أنه سيتم العمل مع الجهات المختصة لإنشاء نقابة تعمل على جمع كافة الشركات المختصة بالشحن والتخليص وتقديم جميع التسهيلات لعمل النقابة.

من جهته، أكد الغندور على ضرورة تسوية الأوضاع القانونية لجميع شركات الشحن والتخليص داخل الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالإدارة العامة للشركات وإرسال اخطارات للشركات غير الملتزمة لتصويب أوضاعها القانونية.

وأشار الشاعر، إلى دور وزارة الداخلية في المراقبة والتفتيش والتركيز على عمليات تهريب المخدرات، لافتاً إلى أن شركات التخليص لها دور تكاملي مع المؤسسات الحكومية.

وطالب أصحاب الشركات بالتبليغ عن البضائع المشكوك فيها للجهات المختصة.