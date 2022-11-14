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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2393) الاثنين14نوفمبر2022

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2393)   الاثنين14نوفمبر2022

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14 تشرين ثاني (نوفمبر)
·         2003م رؤساء سابقون لـ(شين بيت) ينتقدون سياسة شارون ويعلنون أن الاحتلال يؤدي إلى كارثة.
·         1994م الحاخام الإسرائيلي إسحق ليفي زعيم المفدال ووزير الإسكان في حكومة يهود باراك يدعو إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود في التسوية النهائية.
·         1949م الكنيست الصهيوني يوافق على قانون الاستيلاء على الأراضي وقت الطوارئ على الرغم من مخالفة نصوص هذا القانون لقرار التقسيم 181.
·         2012م الاحتلال الاسرائيلي يشن حربا على غزة بتاريخ14/11/2012 ليقتل نائب قائد كتائب القسام احمد الجعبري ومحمد الهمص، كما يستشهد163 شهيدا غالبيتهم من الاطفال والنساء.
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