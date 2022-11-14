النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2393) الاثنين14نوفمبر2022
أخبار فلسطينية
- استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله
- الرئيس الفلسطيني يدين التفجير الإرهابي في إسطنبول ويعزي نظيره التركي بالضحايا
- الرئاسة الفلسطينية: الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع
- حماس": معركة حجارة السجيل ستظلُّ علامة فارقة في تاريخ صراعنا مع العدو الصهيوني
- في ذكراها الـ10.. "حجارة السجيل".. يوم قُصفت (تل أبيب) لأول مرة
- بالفيديو شهيدة برصاص الاحتلال قرب رام الله
أخبار إسرائيلي
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- المحكمة المركزية في بئر السبع تنظر بطلب تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة
- قوات إسرائيلية ترافقها عشرات الدبابات تتوغل بالأراضي السورية
- نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة
- سموتريتش يصعد حملة الضغط لتولي حقيبة الأمن
- هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة: لا أستهين بالمحاكمة ضدك
- "لا يمرّ أسبوع دون سرقة أسلحة وذخيرة بالجيش الإسرائيلي"
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اخبار دولية
- الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين من بينها عدم قانونية
- »لندن: ناشطتان تلطخان تمثال "بلفور" رفضاً للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
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اخبار عربية
- قطر تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للانخراط
- أبو الغيط يؤكد ضرورة توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد سيدة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال في رام الله
- الرئيس عباس يقول إنه مضطر للتعامل مع نتنياهو رغم عدم وجود احتمالات للسلام
- احتجاجا على وعده بتأسيس إسرائيل.. ناشطتان تلطخان تمثال “بلفور” في لندن- (فيديو)
- “حماس” و”فتح” تتفقان على ترتيب البيت الفلسطيني
- الرئاسة الفلسطينية: الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع
- وقفة احتجاجية ضد إدارة “مدرسة اليتيم العربي” في القدس بسبب مخاوف تهويدها
- حقوقيون يطالبون إدارة بايدن بإلغاء مخطط بناء السفارة في القدس على أراض فلسطينية مسروقة
- سامي أبو شحادة يدعو فلسطينيي الداخل للمشاركة في المساعي الدولية لملاحقة إسرائيل على نظامها العنصري
- طلب فلسطيني بتدخل أمريكي لوقف “كاسر الأمواج” الإسرائيلية وتلويح بتطبيق قرارات “المركزي”.. وواشنطن تعد بإرسال وفد للمنطقة
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الشرق الأوسط
- عباس: مضطر للتعامل مع نتنياهو رغم أنه لا يؤمن
- رام الله تستضيف حواراً فلسطينياً ـ أميركياً في الاقتصاد.
- .نتنياهو تسلم كتاب تكليفه: السلام مع الفلسطينيين بعد العرب... ولمواجهة إيران بـ«حزم»
- مسؤول فلسطيني: حكومة نتنياهو تعكس التطرف والعنصرية في إسرائيل
- السلطة متمسكة بـ«فتوى لاهاي» والمضي قدماً رغم التهديدات الإسرائيلية
الاخبار اللبنانية
- أبو العطا في ذكراه الثالثة: مخطّط تفريق المقاومة لا يمرّ
- اعتداء إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في حمص
- نتنياهو يعود: لإحباط النووي الإيراني
الغد الأردنية
- عباس: لا يوجد خيار غير التعامل مع نتنياهو
- استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال غرب رام الله
- موجة استيطان وتهويد قادمة مع اليمين الإسرائيلي المتطرف
- أردوغان يتعهد بكشف المنفذين.. قتلى وجرحى بانفجار في تقسيم
الاهرام المصرية
- استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله
- الرئيس الفلسطيني يدين التفجير الإرهابي في إسطنبول ويعزي نظيره التركي بالضحايا
- رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي
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”الشروق المصرية
- الخارجية الفلسطينية تعزي مصر في ضحايا انقلاب أتوبيس أجا
- أبو الغيط يؤكد ضرورة توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الشرق القطرية
- الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين من بينها عدم قانونية
- قطر تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للانخراط
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حماس": معركة حجارة السجيل ستظلُّ علامة فارقة في تاريخ صراعنا مع العدو الصهيوني
- في ذكراها الـ10.. "حجارة السجيل".. يوم قُصفت (تل أبيب) لأول مرة
- بالفيديو شهيدة برصاص الاحتلال قرب رام الله
- 17 معتقلا في الضفة والقدس بينهم مواطنتان
- تقرير طائرات الاستطلاع في جنين.. مراقبة للمقاومين وقلق للأهالي
- بالفيديو الاحتلال يطلق النار تجاه مركبة فلسطينية قرب رام الله
- خبير أمني: قُوى عالمية تسعى لإفشال المقاومة وحاضنتها الشعبية
- تقرير من كهربائي منازل إلى أستاذ جامعي.. قصة نجاح بدأت بحُلم
صحيفة القدس
- محدث|| التعرف على هويتها.. استشهاد شابة وإصابة شاب برصاص الاحتلال غربي رام الله
- بن غفير يضع "عقوبة الإعدام" للأسرى ضمن شروطه لتشكيل الحكومة الجديدة
- "الخارجية والمغتربين": لم نبلغ بوقوع إصابات أو مفقودين فلسطينيين بتركيا
- إدانة فلسطينية واسعة لجريمة الاحتلال بحق الشهيدة الطل
- بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام.. الاحتلال ينقل الأسير العيساوي إلى زنازين "ريمون"
صحيفة الأيام
- الرئيس : لقاءات جديدة لبحث تنفيذ "إعلان الجزائر" وجهات مهمة في العالم لا...
- »مستوطنون يهاجمون مزارعين قرب دورا ووقوع مواجهات في مدخل النبي صالح
- »القدس: الاحتلال يفتتح قسماً من توسعة طريق الأنفاق الأسبوع القادم
- »الاحتلال يسمح بدخول مادة "فيبر جلاس" لغزة بعد منع 16 عاماً
- »تركيا: ستة قتلى و81 جريحاً جراء انفجار هزّ قلب إسطنبول المزدحم
- »لندن: ناشطتان تلطخان تمثال "بلفور" رفضاً للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
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» الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدم سلاسل حجرية ويقتلع أشجار زيتون غرب سلفيت
- فتوح يدين جريمة الاحتلال في بيتونيا
- السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ209
- القبض على منفذ التفجير وسط إسطنبول
- "الخارجية": لا إصابات أو مفقودين من أبناء شعبنا بالتفجير الإرهابي في إسطنبول
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وكالة الرأي
- جندي إسرائيلي يقتل مستوطنًا ظنّ أنه فلسطيني
- بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم
- صور أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الأول من المعتمرين
- مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
- استشهاد مواطنة من الخليل برصاص الاحتلال غرب رام الله
- توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- صور الفوج الأول من معتمري غزة يغادر عبر معبر رفح
- الاحتلال يهدم 3 منازل جنوب بيت لحم
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وكالة صفا
- في الذكرى العاشرة لاغتياله..بالفيديو قصص ومعلومات تروى لأول مرة عن الشهيد القائد أحمد الجعبري
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بالفيديو ظن أنه فلسطيني.. مقتل مستوطن برصاص جندي شمال "تل أبيب"
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- بالفيديو استشهاد فتاة واعتقال شاب باستهداف الاحتلال سيارة غربي رام الله
- 10 أعوام على اغتيال القائد الجعبري ومعركة "حجارة السجيل"
"وكالة سما
- التعرف على هويتها.. استشهاد شابة برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبة غرب رام الله
- تركيا تعلن القبض على الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول
- قوات إسرائيلية ترافقها عشرات الدبابات تتوغل بالأراضي السورية لمدة
- بن غفير يهدد الطيبي.. والأخير يرد
- سخرية وانتقادات للجيش الإسرائيلي بعد سرقة قاعدة له في الجولان المحتل
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فلسطين اليوم
بالفيديو شهيدة وإصابة آخر برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبة غرب رام الله
- سلمي: معركة "السماء الزرقاء" شكلت تحولاً مهماً ونوعياً في تاريخ المواجهة مع العدو
- اليوم تنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء قطاع غزة للديار الحجازية
- اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين
- قوات الاحتلال تهدم 5 منازل في الخليل وبيت لحم
- إجلاء آلاف السكان في ماليزيا بسبب الفيضانات
- القيادي شهاب: عرفنا الشهيد بهاء أبو العطا قائدًا صنديدًا ومجاهًدا صلبًا
- المرور بغزة: 10 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
- التنمية الاجتماعية بغزة : صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم
- تفاصيل مقتل "إسرائيلي" برصاص جنود الاحتلال قرب "تل أبيب"
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عرب 48
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- الاحتلال يتيح دخول معدات صيد بحري لغزّة لأوّل مرة منذ 2007
- "تنفيذية المنظمة" تناقش التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة
- المحكمة المركزية في بئر السبع تنظر بطلب تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة
- قوات إسرائيلية ترافقها عشرات الدبابات تتوغل بالأراضي السورية
- نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة
- سموتريتش يصعد حملة الضغط لتولي حقيبة الأمن
- هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة: لا أستهين بالمحاكمة ضدك
- "لا يمرّ أسبوع دون سرقة أسلحة وذخيرة بالجيش الإسرائيلي"
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· الاحتلال يهدم سلاسل حجرية ويقتلع أشجار زيتون غرب سلفيت
· الرئيس: المطلوب من الإسرائيليين وقف كافة الأعمال الأحادية وا ...
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