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بمشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية ولجان الأحياء

رئيس بلدية النصيرات يشرف على حملة كنس شارع صلاح الدين

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:09

رئيس بلدية النصيرات يشرف على حملة كنس شارع صلاح الدين
رئيس بلدية النصيرات يشرف على حملة كنس شارع صلاح الدين

الوسطى- الرأي

 نفذت بلدية النصيرات امس الأحد، حملة نظافة وكنس للرمال على امتداد شارع صلاح الدين، وذلك بحضور رئيس بلدية النصيرات  إياد مغاري، وبمشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية ولجان الأحياء.

وشكر رئيس بلدية النصيرات الفصائل الفلسطينية ولجان الأحياء على تواجدهم واستجابتهم لبلدية النصيرات للمشاركة في حملة كنس الرمال من شارع صلاح الدين، والتي تساهم في إغلاق مصافي مياه الأمطار عند انجرافها إليها.

كما وجّه شكره لكافة طواقم بلدية النصيرات العاملة في الميدان.

وأكد على أن بلدية النصيرات لن تدخر جهداً في معالجة كافة الإشكالات التي تطرأ بفعل مياه الأمطار والمنخفضات الجوية، بما تملك من إمكانات متاحة.

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