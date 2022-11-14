بلدية النصيرات تناقش الإمكانات المتاحة لمواجهة المنخفضات الجوية

الوسطى- الرأي

عقد رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري مع لجنة طوارئ الشتاء في مكتبه، اجتماعاًهاماً لمتابعة وتقييم عمل الطواقم العاملة في الميدان خلال المنخفض الجوي الاخير.

وتوجه رئيس البلدية بالشكر والتقدير لكافة العاملين في لجنة طوارئ الشتاء، على ما بذلوه من استعدادات متواصلة لموسم الشتاء خلال الأسابيع الأخيرة، وجهود كبيرة خلال المنخفض الجوي الاخير.

واستعرض عدداً من الملاحظات المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق الهامة والنقاط الساخنة في النصيرات، وسبل الحد من تجمع مياه الامطار في هذه المناطق، وتم مناقشة واتخاذ جملة من القرارات أهما تعزيز الطواقم العاملة في النظافة والصرف الصحي وانتشارها في الميدان على مصافي مياه الامطار، لتقوم بمتابعتها عند هطول الأمطار وتجنب انسدادها بفعل ما تجرفه المياه من مخلفات ورواسب.

وكذلك عمل بلدية النصيرات بما تملك من إمكانات متاحة للحد من الآثار السلبية للمنخفضات الجوية.

عدا عن مواصلة العمل في تنفيذ حملات مكثفة لكنس الرمال من الشوارع وتعزيل مناهل الصرف الصحي ومصافي مياه الامطار.

وتكليف كافة أعضاء لجنة طوارئ الشتاء بمهام ومسئوليات للحد من الآثار السلبية للمنخفضات الجوية، وضمان الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

تنفيذ حملة إعلامية تتضمن توجيه ارشادات توعوية للمواطنين، للتعاون مع طواقم البلدية والحد من الآثار السلبية للمنخفضات الجوية.

وبخصوص منطقة الحساينة لا يوجد شبكة لتصريف مياه الامطار في المنطقة، ويوجد عدة بؤر ساخنة تحتاج إلى حلول لتصريف المياه، وقد تم التواصل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لإيجاد حلول عملية وسريعة لتصريف مياه الامطار في المنطقة، علما ان التكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع استراتيجي يخدم المنطقة يقدر بحوالي 2 مليون دولار.

اما بخصوص منطقة بلوك C.. سيتم حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بتجمع مياه الامطار فيها، من خلال مشروع وكالة الغوث الذي سيتم تنفيذه منتصف العام المقبل -حسبما وعدت وكالة الغوث.

وكذلك تعزيل وصيانة كافة خطوط ومناهل الصرف الصحي الحساسة، للحد من طفح المياه العادمة في النصيرات.

و تنفيذ حملة نظافة واسعة على امتداد شارع صلاح الدين ضمن نفوذ النصيرات، بمشاركة الفصائل الفلسطينية ولجان الأحياء والمتطوعين.

وشدد اللقاء على ضرورة تعاون أهالي النصيرات في الحفاظ على نظافة الشوارع ومناهل الصرف الصحي ومصافي مياه الامطار، وذلك من خلال عدم إلقاء النفايات والمخلفات الصلبة في الشوارع والمناهل والمصارف، لأن ذلك يؤدي لحدوث مكاره صحية وبيئية.

وكذلك مطالبة السكان بعدم وصل خطوط تصريف مياه الامطار المنزلية في شبكة الصرف الصحي، لما لذلك من آثار سلبية.

أما بخصوص شارع عمر بن الخطاب لا يوجد به مصافي لتصريف مياه الامطار، وستعمل البلدية جاهدة للحد من تجمع مياه الامطار في الشارع.

وكذلك صيانة كافة الحفر الناتجة عن مياه الامطار في الشوارع الرئيسية (أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، منطقة بلوك C) خلال الأيام القادمة.

و العمل على مواصلة تسوية الشوارع الترابية المتضررة من مياه الامطار.