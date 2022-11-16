بلدية المغازي تعزز تعاونها مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية المغازي، فريق العمل الممثل للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وحضر اللقاء أ. حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي وم. إبراهيم الخطيب رئيس قسم المياه.

ويهدف اللقاء لإعطاء معلومات تخص المخيم والمناطق التي سيتم استهدافها من خلال المشروع و المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال المشاركة المجتمعية بهدف تعزيز العلاقة بين المواطنين و البلدية .

ويأتي ذلك، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تنمية المجتمعات المهمشة عبر تقديم خدمات البلدية الخاضعة للمساءلة في قطاع غزة بالشراكة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية .