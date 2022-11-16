الاقتصاد: دائرة القياس تواصل التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية

غزة- الرأي

واصلت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، العمل بتنفيذ خطة التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية.

وأوضحت الدائرة أن مفتشيها قاموا بترخيص قبان أرضي في مدينة غزة ضمن جهود ومساعي الدائرة لحماية المواطنين من الوقوع في الغش.

وأكدت الدائرة أنها تواصل عملها لضبط الأوزان والموازين في القبانات الأرضية من أجل حماية المستهلك من التلاعب بالأوزان وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

وتستهدف الخطة جميع محطات الغاز على مستوى قطاع غزة وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار.