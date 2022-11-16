وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح معرضًا للكتب الحاصلة على أرقام إيداع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبدأ بتنظيم الوكالات والكفالات العدلية بدائرة كُتّاب العدل وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تصدر تعميماً لمواجهة المنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تواصل التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو رئيس البرلمان الأردني للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية مبرة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية تعقد تدريباً في الوفاء بالالتزامات من منظور حقوقيّ وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الشرطة" تزور معهد الأمل للأيتام بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد: دائرة القياس تواصل التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:13

الاقتصاد: دائرة القياس تواصل تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية
الاقتصاد: دائرة القياس تواصل تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية

غزة- الرأي

 واصلت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، العمل بتنفيذ خطة التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية.

 وأوضحت الدائرة أن مفتشيها قاموا بترخيص قبان أرضي في مدينة غزة ضمن جهود ومساعي الدائرة لحماية المواطنين من الوقوع في الغش.

 وأكدت الدائرة أنها تواصل عملها لضبط الأوزان والموازين في القبانات الأرضية من أجل حماية المستهلك من التلاعب بالأوزان وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

 وتستهدف الخطة جميع محطات الغاز على مستوى قطاع غزة وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟