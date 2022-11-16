الحكم المحلي تصدر تعميماً لمواجهة المنخفضات القادمة

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الحكم المحلي، صباح اليوم الأربعاء، تعميماً أوعزت فيه إلى الهيئات المحلية بمجموعة من الإرشادات والاستعدادات لمواجهة المنخفضات القادمة.

وتأتي تلك الإرشادات تزامنا مع المنخفضات التي تعصف بقطاع غزة والتي تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والاستعداد للمنخفضات القادمة.

حيث أكدت وزارة الحكم المحلي على زيادة الفرق الميدانية العاملة في الطواريء وتوزيعها على كافة مناطق النفوذ وتكليف الرقابة الداخلية بمتابعة عمل لجان الطوارئ خاصة في المناطق المنخفضة.

كما أشارت في تعميمها على أهمية حصر النقاط التي حدث فيا طفح وإغلاق للشوارع، منوهه إلى أهمية معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك والاستفادة منها بمعرفة الحلول المناسبة.

وأكدت على الايعاز بالعمل على اعتماد مشاريع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي وذلك ضمن المشاريع المقترحة.

من جهة أخرى، حرصت وزارة الحكم المحلي على تفعيل دور لجان الأحياء في المنخفضات الجوية وذلك من باب المشاركة المجتمعية حيث أكدت الوزارة على أهمية دور لجان الأحياء في رصد الإشكاليات المعيقة للشوارع قبل وأثناء وبعد حدوث المنخفض، مشيرة إلى الاهتمام باشاراتهم واعتبارها أولوية.

كما أوضحت أهمية التواصل المستمر مع أعضاء لجنة الحي لتحديد احتياجات المواطنين أثناء المنخفض، لافتة إلى دورها المنوط بتوعية المواطنين بشكل دائم ووضعهم عند مسئولياتهم الاجتماعية من خلال الحفاظ على نظافة محيط مصارف مياه الأمطار.