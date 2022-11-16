مدير عام الشرطة يؤكد على مساندة القطاعات الحيوية وتوفير الأجواء الآمنة لهم

غزة- الرأي

أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، على حماية ومساندة كافة القطاعات الحيوية وتوفير الأجواء الآمنة لهم .

جاء ذلك، خلال زيارة لقيادة الشرطة لمقر اتحاد المقاولين ، حيث كان في استقباله رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الدين الأعرج ، وعبد الحكيم إسماعيل أمين سر الاتحاد وعدداً من أعضاء اتحاد المقاولين .

من جانبه، أثنى رئيس اتحاد المقاولين على الدور الذي تقوم به الشرطة في حماية المؤسسات الأهلية والمجتمعية، وتقديم كافة الخدمات التي تمكنها من القيام بالعمل في أجواء أمنة مستقرة .

وشكر الأعرج سعي قيادة الشرطة لتوفير الأمن والأجواء المناسبة لعمل كافة المؤسسات العاملة في غزة ، من خلال تطوير أداء المؤسسة الشرطية، وتحسين الخدمة المقدمة.