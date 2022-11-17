السياحة تستقبل وفداً من مؤسسة القطان في الكنيسة البيزنطية

غزة- الرأي

استقبلت إدارة الكنيسة البيزنطية بوزارة السياحة والآثار، وفداً من مؤسسة القطان المجتمعية للتعريف عن الكنيسة الاثرية وقيمتها التاريخية .

وبين المرشد الأثري للزوار مراحل انجاز وإعادة تأهيل الكنيسة البيزنطية للحياة وحمايتها من الاندثار وتجهيزها لاستقبال الزوار عبر انشاء مبني حماية متكامل لتغطية الأرضية الفسيفسائية، وتأمين ممرات للزوار لمشاهدة المعلم الأثري والتحفة التاريخية الفنية الضاربة في عمق التاريخ والباقية كشاهد على تطور الحضارة لمنطقة شمال غزة منذ القرن الخامس الميلادي.

وقدم المرشد شرحاً عن أنماط الحياة التي كانت سائدة من واقع اللوحات التأسيسية التي كشفت عنها التنقيبات الأثرية، ومدي التسامح الديني مبينا ان الكنيسة عاصرت اربعة عشر خليفة مسلم وبقيت حتى العصر العباسي.

وأكدت العلاقات العامة بالوزارة وتعزيز التوعية الأثرية المستدامة للمواطنين بأدراك أهمية أرثهم التاريخي والحضاري فضلاً عن تفعيل الأنشطة والفعاليات المشتركة لاستقطاب الزوار من النخب المجتمعية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية واحتضان المبادرات التي ترسخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها ومعالمها الوطنية وهويتها.

يذكر أن الكنيسة البيزنطية تستقبل منذ افتتاحها العام الماضي يومياً المدارس التعليمية والنخب المجتمعية والوفود الدولية الهامة، وتقدم لهم الارشاد التعريفي بأهمية الموقع ومراحل التطوير والترميم ومواصلة دورها في الحفاظ على المعالم الاثرية.