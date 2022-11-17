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التعليم تُنظم بطولة طاولة التنس لطالبات المرحلة الثانوية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:56

التعليم تُنظم بطولة طاولة التنس لطالبات المرحلة الثانوية
التعليم تُنظم بطولة طاولة التنس لطالبات المرحلة الثانوية

غزةالرأي

 نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للأنشطة الطلابية، بطولة طاولة التنس لطالبات المرحلة الثانوية على مستوى المديريات تحت عنوان "القدس العزة والكرامة"

وحضر البطولة التي عُقدت في مدرسة علي بن أبي طالب بمديرية شرق غزة أ. عبد الغني الشيخ مُسير الإدارة العامة للأنشطة الطلابية، وأ. أحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية، ومشرفات التربية الرياضية في المديريات.

وأكد الشيخ أن البطولة تأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة لتنمية قدرات ومواهب الطلبة في رياضة تنس الطاولة، وتوثيق العلاقات بين المدارس والطلبة، وتعزيز روح التعاون.

وقدّم الشيخ الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة، والتهاني للفائزين، كما ثمّن دور المديريات وأقسام الأنشطة على إنجاح البطولات الرياضية. 

وفاز في البطولة فريق طالبات مديرية التربية والتعليم الوسطى بالمركز الأول، ومديرية التربية والتعليم غرب غزة بالمركز الثاني.
وفي ختام المسابقة تم توزيع الكؤوس والهدايا على الطالبات الفائزات.

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