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الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:06

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تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأحر التعازي والمواساة من عائلات الضحايا خاصة، وشعبنا الفلسطيني عامة بهذا المصاب الجلل، سائلةً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، ويشفي الجرحى، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

ودعت وزارة الأوقاف جميع الخطباء وأئمة المساجد في جميع محافظات القطاع، لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق محافظة الشمال، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي بضرورة مساندة شعبنا الفلسطيني ودعمه بالمعدات اللازمة للدفاع المدني، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، لان العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية في هذه الجريمة من خلال منعه إدخال المعدات اللازمة للإنقاذ وإطفاء الحرائق.

وأوعزت الوزارة إلى الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بتوجيه الدعاة والخطباء للعمل على تصبير الناس وتثبيتهم وذكر موقف المؤمن في الابتلاءات والمحن.

وفي ذات السياق وجه وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا تعليمات إلى الإدارة العامة للزكاة ولجانها في محافظة الشمال للعمل على تقديم يد العون والمساعدة الممكنة ضمن واجبها الديني والوطني.

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