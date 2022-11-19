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السنغالي بوبا ديوب يفتتح أهداف مونديال 2002 أمام فرنسا

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:08

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

المنتخب السنغالى تأهل لكأس العالم لأول مرة فى تاريخه عام 2002، ولكنه اصطدم بوقوعه فى مواجهة المنتخب الفرنسى بطل العالم وحامل لقب المونديال البطولة التى سبقتها، فى المباراة الافتتاحية، ما أكد للجميع أن أسود التيرانجا سيتعرضون لهزيمة قاسية.

ولكن على عكس كل التوقعات كانت المفاجأة الكبرى عندما سجل الراحل بابا بوبا ديوب هدفا صادما لديوك فرنسا فى الدقيقة 30، ليقود السنغال لتحقيق فوز تاريخى، ويكرر ما فعلته الكاميرون أمام الأرجنتين فى افتتاح مونديال 1990.

فوز السنغال على فرنسا لم يكن مجرد بداية، إذ إن أسود التيرانجا أكملوا البطولة بشكل أكثر من رائع، إلى أن وصلوا لدور الثمانية، وكانوا قريبين من بلوغ نصف النهائى، لولا الهزيمة أمام تركيا بالهدف الذهبى.

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