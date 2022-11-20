النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاحد 20/11/2022

أخبار فلسطينية﻿

عباس يصل إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم

منظمة التحرير الفلسطينية: تشكيل مليشيات مسلحة للمستوطنين نتيجة صعود الفاشية في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين بالخليل

أخبار إسرائيلية

لبيد وغانتس يدينان اعتداءات متطرفين إسرائيليين في الخليل: وصمة عار

غانتس يدين عنف المستوطنين في الخليل

اخبار دولية وعربية

وينسلاند يدين عنف المستوطنين بالخليل

إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية

الحملة الدولية تستنكر حذف واتساب "مجتمع قناة الأقصى"

قصف إسرائيلي على «مجموعات موالية لإيران» في سوريا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

آلاف المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة في الخليل ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم- (صور وفيديو)

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق وسط مدينة الخليل

تحذير فلسطيني من مخاطر توجه المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة ‏

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الشرق الأوسط

إسرائيل تقتل 46 طفلاً فلسطينياً وتعتقل 750 منذ مطلع العام

الشروق المصرية

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مسجدين واندلاع مواجهات محتدمة بالخليل

لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار على سيدات فلسطينيات وراء نافذة (فيديو)

لحظة نقل فلسطيني أصيب في اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين على أهالي الخليل

نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت أكثر من 750 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري

إصابة فلسطينيين إثر اعتداء للمستوطنين في مدينة الخليل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تحدد مقرين لعرض مباريات كأس العالم

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

سبت سارة ترويج لفكرة أقدمية الوجود اليهودي في الخليل

أخفينا قادتنا وجندنا".. "عرين الأسود": نتبع تكتيك مختلف وأوقعنا الاحتلال بكمين محكم

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

جريدة الأيام

»اعتداءات واسعة للمستوطنين وسط الخليل ومواجهات خلال التصدي لاقتحام في...

»تشييع حاشد لجثمان الشهيد هيثم مبارك إلى مثواه الأخير

»غزة: ترقب لنتائج التحقيق في حريق مخيم جباليا وسط تداول شائعات

»تعداد المستوطنين في الضفة يقارب المليون

»مقتل أربعة عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي جديد

»ليبرمان يحذر من مخططات ومؤامرات يحيكها نتنياهو للمرحلة القادمة

جريدة الحياة الجديدة

مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين في الخليل

فلسطين حاضرة في فعاليات كأس العالم

9 إصابات بالاختناق خلال مواجهات في طولكرم

"التربية": استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين متواصل ويتطلب تدخلا أمميا

مستوطنون يهاجمون مسجدين في الخليل ويحطمون نوافذهما

الاحتلال يعتقل معلمًا من الأقصى

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

ترامب يتفاخر بقطع المساعدات عن الفلسطينيين .. نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون دولة بجانبنا

عرين الأسود توقع قوة إسرائيلية خاصة في كمين وتوجه مناشدة للمواطنين

البطش: سرايا القدس يمكن الرهان عليها والمصالحة بيد الرئيس عباس

الليكود": سموتريتش لن يحصل على وزارة الأمن حتى لو كلف الأمر اللجوء إلى انتخابات مرة أخرى

ليبرمان: "ترتيبات الحكم الجديدة" لنتنياهو أكثر من مجرد مقلقة

الطيبي يكشف: كان هناك اتفاق مع حكومة بينيت - لابيد لتأجيل الانتخابات

عرب 48

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين: 40 شهيدا و160 معتقلا

الخليل: إصابات باعتداءات مستوطنين مسلحين ومواجهات مع قوات الاحتلال

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 20 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة

ý 1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.

ý 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.

ý 1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.

ý 1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).

ý 1935م استشهاد القائد عز الدين القسام الذي يعتبر شيخ القساميين ومؤسس تنظيمهم وقائده وأحد أوائل شهدائه, ولد في بلدة جبلة السورية جنوب اللاذقية عام 1882ممن أسرة متدينة متوسطة الحال، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته وذهب وهو في الرابعة عشر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، حيث تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده، ونال الشهادة الأهلية.