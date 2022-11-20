النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاحد 20/11/2022
أخبار فلسطينية
"حماس": استشهاد القسام على أرض فلسطين يؤكد أنها قضية الأمة
الذكرى الـ87 لاستشهاد "ملهم الثورة" الشيخ عز الدين القسام
نعيم يستنكر قرار أذربيجان افتتاح سفارة لها بـ"تل أبيب"
معروف: النيابة العامة ستلاحق ناشري الشائعات حول حريق جباليا
عباس يصل إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم
منظمة التحرير الفلسطينية: تشكيل مليشيات مسلحة للمستوطنين نتيجة صعود الفاشية في إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين بالخليل
أخبار إسرائيلية
لبيد وغانتس يدينان اعتداءات متطرفين إسرائيليين في الخليل: وصمة عار
ترامب يتفاخر بقطع المساعدات.. نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون دولة بجانبنا
غانتس يدين عنف المستوطنين في الخليل
اخبار دولية وعربية
مسؤول أممي يدين اعتداء المتطرفين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالخليل
سحب جائزة الدراما الأوروبية من البريطانية كاريل تشرشل لدعمها فلسطين
وينسلاند يدين عنف المستوطنين بالخليل
إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية
الحملة الدولية تستنكر حذف واتساب "مجتمع قناة الأقصى"
خبيرتان أمميتان تدعوان لوقف هجمات الاحتلال على المنظمات الحقوقية
واشنطن تحذر من انهيار السلطة
قصف إسرائيلي على «مجموعات موالية لإيران» في سوريا
اسطنبول: "فتح" تشارك في أعمال المؤتمر الدولي ...
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
آلاف المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة في الخليل ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم- (صور وفيديو)
الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق وسط مدينة الخليل
تحذير فلسطيني من مخاطر توجه المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة
750 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين منذ بداية العام
إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
الشرق الأوسط
إسرائيل تقتل 46 طفلاً فلسطينياً وتعتقل 750 منذ مطلع العام
الشروق المصرية
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مسجدين واندلاع مواجهات محتدمة بالخليل
لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار على سيدات فلسطينيات وراء نافذة (فيديو)
لحظة نقل فلسطيني أصيب في اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين على أهالي الخليل
نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت أكثر من 750 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري
إصابة فلسطينيين إثر اعتداء للمستوطنين في مدينة الخليل
الغد الأردنية
رغم التنديد الدولي.. الاحتلال يعتقل 750 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام
الشرق القطرية
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تحدد مقرين لعرض مباريات كأس العالم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشدّدة
"حماس": نحيي أبناء شعبنا بالخليل لتصديهم لعربدة المستوطنين
مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الخليل وجنين
جبارين: أحلام الاحتلال بالأقصى ستتحطم أمام صمود شعبنا
القدس المحلية
هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 50 ألف طفل منذ العام 1967
الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 3 على حاجز قرب القدس
سبت سارة ترويج لفكرة أقدمية الوجود اليهودي في الخليل
أخفينا قادتنا وجندنا".. "عرين الأسود": نتبع تكتيك مختلف وأوقعنا الاحتلال بكمين محكم
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
جريدة الأيام
»اعتداءات واسعة للمستوطنين وسط الخليل ومواجهات خلال التصدي لاقتحام في...
»تشييع حاشد لجثمان الشهيد هيثم مبارك إلى مثواه الأخير
»غزة: ترقب لنتائج التحقيق في حريق مخيم جباليا وسط تداول شائعات
»تعداد المستوطنين في الضفة يقارب المليون
»مقتل أربعة عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي جديد
»ليبرمان يحذر من مخططات ومؤامرات يحيكها نتنياهو للمرحلة القادمة
جريدة الحياة الجديدة
مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين في الخليل
فلسطين حاضرة في فعاليات كأس العالم
9 إصابات بالاختناق خلال مواجهات في طولكرم
"التربية": استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين متواصل ويتطلب تدخلا أمميا
مستوطنون يهاجمون مسجدين في الخليل ويحطمون نوافذهما
الاحتلال يعتقل معلمًا من الأقصى
وكالة صفا
87 عامًا على استشهاد الشيخ عز الدين القسام
عرين الأسود: استدرجنا قوة خاصة لكمين محكم بالبلدة القديمة
آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي ويؤدون صلوات تلمودية
حماس: استبسال أهالي الخليل رسالة للاحتلال بأننا متجذّرون في الأرض
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من إذنا
"التربية" تدعو لتدخل أممي جراء استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين
نائب تحذر من استمرار أطماع الاحتلال ومستوطنيه بالخليل
قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز صوب مركبة صرف صحي شرقي خان يونس
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالخليل والقدس
وزارة الأسرى: اعتقال الاحتلال لأطفال فلسطين جريمة منظمة
إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري ببيت لحم
الشاباك يُحذر من انهيار السلطة وتدهور الأوضاع في الضفة
فلسطين اليوم
إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري غربي بيت لحم
تقرير : الاحتلال اعتقل أكثر من 50 ألف طفل منذ العام1967
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
سما نيوز
ترامب يتفاخر بقطع المساعدات عن الفلسطينيين .. نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون دولة بجانبنا
عرين الأسود توقع قوة إسرائيلية خاصة في كمين وتوجه مناشدة للمواطنين
البطش: سرايا القدس يمكن الرهان عليها والمصالحة بيد الرئيس عباس
الليكود": سموتريتش لن يحصل على وزارة الأمن حتى لو كلف الأمر اللجوء إلى انتخابات مرة أخرى
ليبرمان: "ترتيبات الحكم الجديدة" لنتنياهو أكثر من مجرد مقلقة
الطيبي يكشف: كان هناك اتفاق مع حكومة بينيت - لابيد لتأجيل الانتخابات
الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 3 على حاجز عسكري قرب القدس
الخليل: آلاف المستوطنين يستبيحون الحرم الإبراهيمي
"حماس" تحيي أهالي الخليل وتؤكد وقوفها إلى جانبهم
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من إذنا
عرب 48
إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب بيت لحم
انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين: 40 شهيدا و160 معتقلا
الخليل: إصابات باعتداءات مستوطنين مسلحين ومواجهات مع قوات الاحتلال
وكالة وفا
مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين في الخليل
الرجوب يبحث مع نائب رئيس الاتحاد الصيني تعزيز ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 20 تشرين ثاني (نوفمبر)
ý 2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة
ý 1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.
ý 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.
ý 1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.
ý 1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).
ý 1935م استشهاد القائد عز الدين القسام الذي يعتبر شيخ القساميين ومؤسس تنظيمهم وقائده وأحد أوائل شهدائه, ولد في بلدة جبلة السورية جنوب اللاذقية عام 1882ممن أسرة متدينة متوسطة الحال، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته وذهب وهو في الرابعة عشر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، حيث تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده، ونال الشهادة الأهلية.