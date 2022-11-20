مجمع ناصر الطبي يجري عملية جراحية متقدمة ونوعية لرضيعة

غزة-الرأي

أجرى طاقم طبي بمجمع ناصر برئاسة د.ناهض المصري رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة عملية جراحية لرضيعة لم تتجاوز الخمسة أيام وصفت بالمتقدمة وذات المهارة العالية.

وأفاد أن الرضيعة تعاني من انسداد خلقي عظمي في فتحات الأنف الخلفية أظهرتها الصورة المقطعية، حيث تم معاينة الحالة في مجمع ناصر الطبي من قبل د.إبراهيم العقاد استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ود.صالح صقر استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع بعد معاناتها من صعوبة في التنفس ونقص حاد في الأكسجين منذ الولادة، تم على أثرها تم تركيب أنبوب تنفس صناعي ونقلها الى قسم الحضانة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأضاف د. المصري أنه وبالتواصل مع طبيبة الأطفال د.رولا السقا التي تابعت الحالة في مستشفى غزة الأوروبي، قررنا اجراء عملية جراحية عاجلة في مجمع ناصر الطبي، حيث تم عمل فتحة خلفية في الأنف بواسطة المنظار عن طريق استئصال الانسداد الخلقي بكلتا الناحيتين وإزالة الجزء الخلفي من الحاجز الأنفي قمنا على إثرها بإزالة انبوب التنفس الصناعي مباشرة بعد العملية لتأخذ الطفلة اول انفاسها الطبيعية بعد الولادة، والآن هي بحالة جيدة تحت المتابعة في قسم الحضانة بمجمع ناصر الطبي.

وأكد د.المصري أن إجراء العملية يمثل تحدي حقيقي لكل الفريق لإنقاذ حياة الطفلة وذلك لعمر الطفلة وصعوبة حالتها بالإضافة لحجم الأنف وعدم توفر الأدوات المناسبة لحجم الانف الصغير، منوها إلى أن هذه العملية تعد من العمليات النوعية جدا وهي من ضمن عمليات جراحة مناظير الأنف المتقدمة وكانت تجرى في السابق خارج قطاع غزة.

وذكر د.المصري انه تم اجراء عملية مماثلة أيضا قبل أسبوع لطفلة تعاني من انسداد خلقي في جهة واحدة من الانف، حيث يشهد قسم الأنف والاذن والحنجرة بمجمع ناصر الطبي طفرة في عمليات مناظير الأنف والجيوب الأنفية، وتتم بشكل دوري في القسم عمليات التهابات الجيوب الأنفية ولحميات الأنف وإزالة اورام الجيوب الانفية وعمليات تنظير القناة الدمعية وجحوظ العين وعمليات مناظير لقاع الجمجمة واورام الغدة النخامية.