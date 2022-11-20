جودة البيئة توقع اتفاقية تعاون وجمعية مكة المكرمة ومصلحة المياه

غزة-الرأي

وقّع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم اتفاقية ثلاثية مع كلاً من مصلحة مياه الساحل وجمعية مكة المكرمة ، وذلك في مجال تطوير خدمات المياه في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح جنوب القطاع.



بدوره، أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن هذه الاتفاقية تمثل تعاون مع جميع الاطراف من أجل تحقيق ادارة متكاملة ومستدامة لمصادر المياه وحمايتها والحفاظ عليها.



من ناحيته ، اوضح مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م.منذر شبلاق أن الاتفاقية ستكون لصالح حي الشابورة في مدينة رفح وخدمة أهلها في تلك المنطقة.



من جهته ، بين مدير جمعية مكة المكرمة د.حازم السراج أن الجمعية بصدد تنفيذ المشروع التي بدورها الجمعية تعمل في المجال الخيري والاغاثي والتنموي.



في حين ناقش د.يوسف ابراهيم فكرة كيفية استثمار مياه الأمطار وتجميعها، حيث لاقت الفكرة قبولاً لدى الطرفين وتم الاتفاق على اعداد نموذج للفكرة وامكانية البدء بتطبيقها لدى بعض الجهات والمؤسسات العامة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات.

