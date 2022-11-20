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لمريض عانى من جلطة قلبية وسكتة دماغية

طواقم مجمع الشفاء تُجري عملية قسطرة نادرة عالميًا

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:26

غزة - الرأي

أجرت الطواقم الطبية بمجمع الشفاء في غزة عملية قسطرة نادرة ونوعية لمريض عانى من جلطة قلبية وهبوط بالدورة الدموية أعقبتها سكتة دماغية أدت لشلل كامل بالجانب الأيمن

الطاقم الطبي قام بتخدير المريض للسيطرة على حالة اللاوعي الموجودة، وفتح شريان الدماغ الأوسط والشريان التاجي الأيسر باستخدام البالون، وقام بتركيب دعامة وأعطى أدوية للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم الشرياني

وبعد 8 أيام من المتابعة غادر المريض المستشفى بحالة صحية ممتازة.

وتعتبر حالات الجلطة الدماغية والقلبية من أهم أسباب الوفاة عالميا وحدوثهما معا من الحالات النادرة على مستوى العالم.
 

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