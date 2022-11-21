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بعد خلافه مع تن هاغ.. رونالدو يفكر في العودة إلى مدريد

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:29

بعد خلافه مع تن هاغ.. رونالدو يفكر في العودة إلى مدريد
بعد خلافه مع تن هاغ.. رونالدو يفكر في العودة إلى مدريد

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الأحد، إن الربتغالي كريسيانو رونالدو عرض نفسه مجددا على ناديه السابق ريال مدريد.

ودخل رونالدو في أزمة طاحنة مع إدارة مانشستر يونايتد على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي هاجم خلالها مسؤولي النادي ومدربه إريك تين هاغ.

وبحسب صحيفة “سبورت”  فإن ممثلي رونالدو عرضوا عودة اللاعب إلى ريال مدريد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.

أوضحت أن رحيل كريستيانو رونالدو بات مؤكدا في الانتقالات الشتوية، لكن الأزمة تكمن في إيجاد ناد يستطيع دفع راتبه.

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى أكثر من ناد في انتقالات يناير المقبلة، أبزرهم تشيلسي ونابولي وسبورتنغ لشبونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إصابة الفرنسي كريم بنزيما واحتمالية غيابه لفترة طويلة، قد تدفع ريال مدريد للتفكير في عودة رونالدو.

وفي ظل العلاقة الجيدة التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، برونالدو، فإن عودة اللاعب تبدو محتملة، على الرغم من المشاكل التي يمكن أن تحدث مع عودة بنزيما، وإبعاد كريستيانو عن التشكيل.

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