بلدية عبسان الكبيرة تنظم اللقاء التعريفي بنظام لجان الأحياء

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم الل٩قاء التعريفي الأول بنظام لجان الأحياء في بلدة عبسان الكبيرة وذلك بحضور رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من رؤساء وأعضاء لجان الأحياء الذين تم ترشحهم مؤخراً من عائلتهم.

ورحب أبو ظريفة بالحضور وانتقل بالحديث عن دور لجان الأحياء الإيجابي الذي يتحلى بالنزاهة والشفافية بين المواطنين والبلدية وشدد على دور اللجان التكاملي لخدمة المواطنين وتعزيز العمل التشاركي، وتحقيق رؤية البلدية ولجان الأحياء في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرضت أ. إيمان أبو حسن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام نظام لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة لسنة 2022الذي تم أقررها مؤخراً، بما في ذلك أهم التعريفات الخاصة باللجنة والأهداف والصلاحيات والأحكام المتعرف عليها وكيفية التشكيل وتمثيل المرأة وهيكلية النظام ودورهم وعلاقتهم بالمجتمع.

وأوضح د. أحمد أبو إسماعيل مدير التنمية والاستثمار على أن انطلاق عمل لجان الأحياء يتزامن مع تحضيرات البلدية لإعداد الخطة الإستراتيجية لعام 2023-2026 ودعا أعضاء اللجان إلى المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الإستراتيجية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش لجميع المشاركين لطرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل البلدية للتجهيز لانطلاق اللجان بشكل رسمي وعرضهم على وزارة الحكم المحلي والمصادقة عليهم.